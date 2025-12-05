المصادقة على تسوية ديون حرفاء هذا البنك العمومي..#خبر_عاجل

المصادقة على منحة لفائدة الاطفال المرضى بالسكري..#خبر_عاجل

تونس-فلسطين: ملحمة كروية تنتهي بالتعادل..#خبر_عاجل

البرلمان يصادق على جدولة ديون للفلاحين..#خبر_عاجل

طقس اليوم..أمطار رعدية وغزيرة..#خبر_عاجل

2025/12/05 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يشهد طقس اليوم الجمعة، ظهور سحب كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال و محليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية مع تساقط البرد بأماكن محدودة و طقس مغيم ببقية المناطق.

وتهب الريح شمالية غربية قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل و بالمرتفعات و بالجنوب حيث تثير محليا الأتربة و الرمال و تكون معتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية.
والبحر هائج بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل. وتكون الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى عامة بين 13 و 18 درجة و تكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات.

