طقس اليوم..أمطار رعدية وغزيرة..#خبر_عاجل

يشهد طقس اليوم الجمعة، ظهور سحب كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال و محليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية مع تساقط البرد بأماكن محدودة و طقس مغيم ببقية المناطق.

وتهب الريح شمالية غربية قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل و بالمرتفعات و بالجنوب حيث تثير محليا الأتربة و الرمال و تكون معتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية.

والبحر هائج بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل. وتكون الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى عامة بين 13 و 18 درجة و تكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات.