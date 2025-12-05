سعيد يفجرها: “البعض ما زال يتوهّم أنّه بإمكانه زرع اعوانه في كل مكان، كلهم مكشوفون..”

شدّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيد على أنّ “مرجعنا والطريق التي نحثّ الخطى للسّير فيها هي الثورة ورفع المعاناة عن كلّ تونسي وتونسيّة في كلّ جهات البلاد بالرغم من الإرث الثّقيل نتيجة لاختيارات غير وطنيّة أدّت إلى تدمير شامل للمرافق العموميّة ،ونتيجة لمن اعتبروا السّلطة غنيمة تقاسموها بعد أن تقاسموا الأدوار وأثقلوا بلادنا بديون تدفع المجموعة الوطنيّة ثمنها باهظا ولم تستفد منها في شيء”.

وأضاف رئيس الدولة في هذا السياق، لدى اجتماعه يوم أمس الخميس بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وبوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ، ومحافظ البنك المركزي التونسي ،فتحي زهير النوري، انّ البعض ما زال يتوهّم أنّه بإمكانه العودة إلى الوراء وزرع أعوانه في كلّ مكان، وهؤلاء كلّهم مكشوفون معلومون ولا أحد فوق المحاسبة طبق القانون، فبئس هذا الوهم وبئس المتوهّمون.

وتعرّض رئيس الدّولة في هذا الاجتماع وفق بلاغ اعلامي للرئاسة، إلى عديد المواضيع ،من بينها التوازنات المالية للدّولة ومشروع المخطّط التنموي،ودور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني. وأكّد رئيس الجمهوريّة مجدّدا ،إيمانه العميق بأنّ تونس تتوفّر على كلّ الثروات ،وثروتها البشرية وشبابها على وجه الخصوص ،قادر على تسلّم المشعل وسيتسلّمه قريبا ويكسر معاول الهدم ليُعوّضها بكلّ أدوات البناء والتشييد.

وخلُص رئيس الدّولة إلى التأكيد مجدّدا، على أنّ التهمة الموجّهة لتونس من الذين يحنّون إلى الوصاية والاستعمار في الداخل والخارج على السّواء هي أنّ الشّعب التونسي اختار أن يكون حرّا فَنِعْمَ هذه التّهمة،بل هي شرف لنا أثيل مُذكّرا، في هذا السياق، بما كان قاله الزعيم الشهيد خالد الذّكر فرحات حشّاد لقد حاولوا إسكاتنا لكنّهم لا يستطيعون إسكات الحقيقة، وسنعمل دائما بعزيمة لتحقيق حياة الكرامة والشّرف ،ونعاهد الشّهداء على مواصلة الكفاح لتحيا تونس عزيزة مكرّمة.