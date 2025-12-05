تواصل البحث عن البحارة المفقودين..ساسي علية يوجه هذا النداء..#خبر_عاجل

أكّد رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش من ولاية قابس، ساسي علية، اليوم الجمعة، أن “عملية البحث عن 3 بحارة من شاطئ السلام فقدوا إثر انقلاب مركبهم بالصخيرة (ولاية صفاقس)، مازالت متواصلة”، داعياً إلى “تكثيف عمليّات البحث وتعزيز تواجد الوحدات المختصّة من أجل العثور عليهم”.

وأوضح علية، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أن “مركبا للصيد الساحلي قد انطلق عشية أمس الاربعاء من قابس باتجاه الصخيرة للبحث عن لقمة العيش، وعلى متنه 05 بحّارة، لكن هذا المركب فقد توازنه وانقلب في البحر، مشيرا الى أن تمّ إنقاذ بحارين اثنين من البحارة الذين كانوا على متن هذا المركب، في حين مازال البحث متواصلاً عن 3 آخرين منذ يوم الاثنين”.