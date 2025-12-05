استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني جنوب نابلس بالضفة الغربية..#خبر_عاجل

استشهد فلسطيني، اليوم، متأثرا بإصابته في الرأس برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها قرية “أودلا” جنوب نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية، أن شابا استشهد برصاص الاحتلال في بلدة “أودلا”، عقب اقتحام قوات الاحتلال وسط القرية ومحيط المسجد القديم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت تزامنا مع خروج المصلين من المسجد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وإصابة شاب بالرصاص الحي بالرأس قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

وتصاعدت الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، حيث كثفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقالات وإطلاق النار العشوائي في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية.