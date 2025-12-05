الليلة: درجات الحرارة تواصل تراجعها مع الأجواء الممطرة

يتواصل الطقس هذه الليلة أحيانا كثيف السحب بالشمال والوسط مع امطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات.

وتهب الريح شمالية غربية بالشمال و الوسط من القطاع الغربي بالجنوب قوية قرب السواحل والمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية، ليكون البحر شديد الاضطراب الى محليا هائج.

وتكون الحرارة ليلا في انخفاض و تتراوح بين 04 و 09 درجات بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط و بين 10 و 14 درجة ببقية المناطق.