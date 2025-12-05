إليك المشروب “المثالي” لمحاربة النزلة الموسمية..

مع تزايد النزلات الموسمية “الڨريب” والالتهابات الموسمية، يعود الكثيرون إلى العلاجات المنزلية البسيطة التي أثبتت التجربة فعاليتها.

ويأتي مشروب الزنجبيل والليمون والعسل في مقدمتها، إذ يُعرَف بقدرته على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف أعراض البرد، بينما بدأت الأبحاث الحديثة تدعم جوانب من هذه الفوائد التقليدية.

وأظهرت الدراسات العلمية أن المكونات الثلاثة تمتلك خصائص بيولوجية فعّالة تسهم في دعم المناعة وتخفيف الالتهابات، بحسب تقرير نشره موقع Times of India.

• الزنجبيل

وأشارت دراسة نُشرت في دورية Nutrients عام 2021 إلى دوره في تقليل الالتهاب وتعزيز الهضم.

• العسل

فيما أبرزت مراجعة في دورية BMJ لعام 2020 خصائصه المضادة للميكروبات وفعاليته في تهدئة السعال.

• الليمون

في الأثناء كشف بحث منشور في Frontiers in Nutrition عام 2022 عن غناه بمضادات الأكسدة ودعمه للجهاز المناعي.

وعندما تُمزج هذه العناصر معاً في مشروب دافئ، فإنها تُشكّل وصفة طبيعية مدعومة علمياً تساعد على تخفيف الانزعاج خلال الأمراض الموسمية، وتُكمل الرعاية الطبية التقليدية.

طريقة التحضير

للحصول على أفضل فائدة من هذا المشروب، يُفضّل اتباع خطوات التحضير بدقة لضمان الحفاظ على الخصائص الطبيعية للمكوّنات:

1. غلي 4–5 شرائح من الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10 دقائق.

2. ترك الماء ليبرد قليلاً ليصبح ساخناً وليس مغلياً.

3. إضافة عصير نصف ليمونة وملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من العسل.

4. تقليب المزيج جيداً وتناوله دافئاً.

نصائح مهمة

ويشدد الخبراء على بعض الإرشادات لضمان الاستفادة القصوى من المشروب:

• درجة الحرارة: إضافة العسل إلى ماء شديد السخونة قد يفقده بعض إنزيماته المفيدة.

• التخزين: يمكن حفظ المشروب في الثلاجة ليوم واحد، لكن من الأفضل شربه طازجاً.