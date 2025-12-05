عاجل/ فرنسا: رصد طائرات مسيّرة تحلّق فوق قاعدة غواصات نووية

حلقت طائرات مسيرة مجهولة الهوية بالقرب من قاعدة بحرية استراتيجية في غرب فرنسا، ترسو فيها الغواصات النووية التابعة للقوات البحرية الفرنسية.

وذكرت قوات الدرك الفرنسي أن عدة طائرات مسيرة حلقت، مساء الخميس، فوق قاعدة الغواصات الموجودة في شبه جزيرة إيل لونغ، التابعة لمقاطعة فينيستير غربي فرنسا، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”، اليوم الجمعة.

كما تم رصد خمس طائرات مسيرة إجمالا خلال الحادثة. وحاول عناصر مشاة البحرية المكلفين بحراسة القاعدة، إسقاط هذه الطائرات، دون أن توضح ما إذا كانت المحاولات قد تكللت بالنجاح أم لا.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في المنطقة، ففي ليلة 18 نوفمبر الماضي، تم رصد طائرة مسيرة تحلق فوق شبه جزيرة كروزون القريبة، لكنها لم تتجاوز ذلك إلى التحليق مباشرة فوق القاعدة العسكرية ذاتها.

يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد تقارير عن نشاط طائرات مسيرة مجهولة بالقرب من منشآت عسكرية حساسة في أوروبا، مما يثير تساؤلات حول مصدرها وأهدافها، ويدفع القوات الأمنية إلى تعزيز تدابير المراقبة والدفاع.

