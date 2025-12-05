رئيس الدولة يفجرها: تونس لن تَرضخ للوبيات داخل الإدارة..

توجّه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد الجمعة، إلى ضريح الشّهيد فرحات حشاد بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لاغتياله قبل أن يتحوّل إلى مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة أين إجتمع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.

وأكدّ سعيّد، خلال هذا اللقاء أنّ الثورة مُستمرة و تونس لن تَرضخ للوبِيات داخل الإدارة، ونحن اليوم نعيش في ظل دستور جديد، أمّا مَنْ يحن إلى الماضي فليذهب مع الماضي، حسب تعبيره.

وحذر سعيّد من تجاوز القانون ومن يتحرك تحت جُنح الظلام وقال “فليعلم هؤلاء أنّ تونس تقوم على القانون ومَنْ يعتقد أنّه فوق القانون، مهما كان موقعه سيُحاسب، مؤكدا أنّ الدولة قوّية بالقانون وبمؤسساتها وستبقى حُرّة منيعة أبد الدهر”.