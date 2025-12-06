حجز 956 قطعة مرطبات و11 طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك..

تمكنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من حجز 956 قطعة مرطبات وحوالي 11 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وجاء ذلك في إطار برنامج رقابي مكثف على المحلات والفضاءات التي تشهد إقبالا مكثفا (صنع وبيع المرطبات والحلويات، بيع الفواكه الجافة، تحويل وخزن وترويج لحوم الدواجن، الفضاءات التجارية الكبرى والنزل والمطاعم السياحية ،…) على مستوى كامل تراب الجمهورية وذلك للتثبت من مدى احترام الممارسات الجيدة لسلامة الأغذية بكل مراحل السلسلة الغذائية (قبول المواد الأولية، الصنع، الخزن، العرض، النقل، اللف والتأشير، ….) والتأكد من عدم استعمال مضافات وملونات غير مرخص فيها مع حجز وإتلاف المنتجات الخطرة أو غير الآمنة واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وقد تم في ولاية نابل حجز 956 قطعة مرطبات (خبرة مرطبات) غير مطابقة للمعايير الصحية، نتيجة غياب التأشير الإلزامي وعدم احترام شروط سلسلة التبريد، وتخزينها في ظروف غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل. كما تم في ولاية تونس حجز حوالي 4 طن من منتجات غذائية متنوعة (صلصات، عجين غذائي، مصبرات وفلفل أحمر مجفف) غير آمنة نظرا لانتهاء تواريخ صلاحيتها، و 780 كغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك داخل محل عشوائي لا يحترم شروط السلامة على مستوى التخزين والتبريد.

في حين تم في ولاية صفاقس حجز 3.2 طن من اللحوم والدواجن واللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك ظهرت عليها علامات الفساد (تغير في اللون وانبعاث روائح كريهة) وفي ولاية بن عروس، تم بالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني ببومهل حجز 908 كغ من اللحوم ومنتجات الدواجن يتم نقلها بواسطة شاحنة غير مؤهلة للغرض، إضافة إلى 128 كغ أخرى لعدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة و1086 كغ من منتجات لحوم الدواجن ومشتقاتها تم تحويلها وحفظها في ظروف غير صحية.

كما تم حجز 229 كغ من الجبن 18 كغ من اللحوم المصنعة (صلامي) و 4 كغ من القوتة و910 علب كرتون لف بيتزا و200 صحن بلاستيك محفوظة وسط الخردوات وفي فضاء يفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية.

وفي ولاية باجة، قام أعوان الإدارة الجهوية للهيئة بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني بحجز كمية 1645 كغ من كبدة بقري مجمّدة غير آمنة وتمثل خطراً مباشراً على صحة المستهلك يتم نقلها على متن وسيلة نقل غير معدة للغرض (تفتقر لوسائل التبريد) إضافة لعدم توفر شهادة صحية لسلامة وسيلة النقل وغياب الشهادة الصحية البيطرية للمنتوج.

وستواصل الهيئة تكثيف عملياتها الرقابية بشكل مكثف خلال هذه الفترة داعية كافة المتعاملين في القطاع الغذائي إلى الالتزام بالقوانين والمعايير الصحية مؤكدة أنّها لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل مخالف يعرض صحة المستهلك للخطر.