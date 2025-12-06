عاجل/ غارات وقصف مدفعي مُكثّف على غزة..

شهدت عدة مناطق في قطاع غزة تصعيدا عسكريا واسعا فجر اليوم السبت، حيث شنت مقاتلات للاحتلال الصهيوني سلسلة من الغارات العنيفة، تزامنا مع عمليات قصف مدفعي وتفجير مبانٍ سكنية، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار ، الذي دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

ونفذت مقاتلات الصهاينة غارات متتالية على مناطق شرق مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق شرقي خان يونس ومدينة غزة شمالا.

وذكر شهود عيان، لقناة الجزيرة، أن آليات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مناطق شمال شرقي خان يونس.كما سُمع دوي انفجارات عنيفة في عدة أحياء، حيث نفذ الجيش الصهيوني عمليات تفجير لمبانٍ سكنية شرقي حي التفاح بمدينة غزة وشرقي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى مخيم البريج في المنطقة الوسطى.

كما أطلقت الآليات العسكرية للعدو المتمركزة شرقي مدينة غزة قنابل إنارة في سماء حي التفاح، بالتزامن مع سقوط قذائف مدفعية في محيط المنطقة.

وفي وسط القطاع، أكد شهود عيان أن الاحتلال شنّ غارة جوية واحدة على الأقل شرقي مخيم المغازي، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات.

وفي حي الشجاعية شرقي غزة، أكد مراسل الجزيرة أن الاحتلال فجّر مباني داخل الخط الأصفر، في حين أصيب فلسطينيان بنيران مسيّرة للاحتلال في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، وفق مصدر في الإسعاف والطوارئ.