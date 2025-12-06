عاجل/ اطلاق نار في فندق بهذه المنطقة..

أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا أن مسلحين اقتحموا فندقا في العاصمة بريتوريا، اليوم السبت، وأطلقوا النار موقعين 11 قتيلاً على الأقل بينهم طفل يبلغ 3 سنوات.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي “يمكنني أن أؤكد أن 25 شخصا أصيبوا بالرصاص”، مضيفة أن 14 شخصا نقلوا إلى المستشفى. وأوضحت أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في مكان الواقعة في بلدة سولسفيل على بعد 18 كيلومترا غرب بريتوريا، فيما توفي آخر في المستشفى.

ودخل 3 مسلحين إلى المبنى حوالي الساعة 02:30 صباحا، بتوقيت غرينتش، وأطلقوا النار عشوائيا على مجموعة من الرجال الذين كانوا متجمعين في حانة الفندق. كما قُتل في الهجوم طفل يبلغ 12 عاما وآخر يبلغ 16 عاما. وتابعت ماثي “حادثة مؤسفة للغاية. لم تُبلَّغ الشرطة بالحادثة إلا في حوالي الساعة السادسة”. ولم تعرف بعد دوافع إطلاق النار، ولم يُلق القبض على أي مشتبه به.

وتعاني جنوب أفريقيا من جريمة متجذّرة وفساد تقوده شبكات منظمة. ويملك العديد من المواطنين أسلحة نارية مرخصة للحماية الشخصية، ولكن هناك العديد من الأسلحة غير القانونية المتداولة. وحصد العنف المسلح نحو 63 شخصا يوميا في الفترة من أفريل إلى سبتمبر، وفق بيانات الشرطة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن جرائم الأسلحة النارية تشكل مشكلة خطيرة في جنوب أفريقيا، وتغذيها الأسلحة النارية غير القانونية، ونشاط العصابات، وتاريخ العنف، مع إطلاق النار اليومي بمستويات لم نشهدها منذ التسعينيات. وفي العام الماضي، قُتل 17 شخصًا، بينهم 15 امرأة، في منزلين متجاورين ببلدة ريفية في جنوب أفريقيا. وقع إطلاق النار في 28 سبتمبر 2024، في بلدة لوسيكيسكي بمقاطعة كيب الشرقية.