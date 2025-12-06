انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد بهذه الولاية..

أعطى والي قابس رضوان نصيبي، أمس الجمعة، بمقر اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي، اشارة انطلاق توزيع المساعدت الاجتماعية الموجهة الى العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والمسجلة في منظومة الآمان الاجتماعي.

وستشمل هذه المساعدات المندرجة في اطار برنامج الاحاطة بضعاف الحال ومساعدتهم على مقاومة موجة البرد، 500 عائلة تتوزع علىمختلف معتمديات ولاية قابس.

وتتمثل هذه المساعدات في 10 أطنان من المواد الغذائية المختلفة و1000 غطاء صوفي و14000 قطعة من الملابس و120 حشية.

وتأتي هذه المساعدات لتنضاف للعمل اليومي الذي تقوم به اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي، التي لها تدخلات عديدة ظرفية وخصوصية، وتستهدف الفئات التي تحتاج الى مساعدة عاجلة.