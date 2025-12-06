مونديال 2026 – المنتخب التونسي يستهل مشاركته بملاقاة المتأهل من الملحق الاوروبي الثاني في هذا التاريخ..

يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم مشاركته في نهائيات كاس العالم يوم 14 جوان 2026 بملاقاة المتاهل من الملحق الاوروبي الثاني اكرانيا أو السويد أو ألبانيا أو بولونيا على ملعب مونتيري بالمكسيك في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة السادسة.

ويواجه المنتخب التونسي في الجولة الثانية اليابان يوم 20 جوان بملعب هوستن بتكساس على ان يختتم سلسلة لقاءاته في الدور الاول بالتباري مع هولندا يوم 25 من الشهر ذاته على ملعب اي تي آند تي بتكساس.

وتدور نهائيات كاس العالم بكندا والولايات المتحدة الامريكية والمكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية 2026 بمشاركة 48 منتخبا تم توزيعها على 12 مجموعة.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى جانب افضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث الى الدور الثاني.