عاجل/ أرقام مفزعة: اكثر من 13 مليون حبة مخدرة و760 كغ من القنب الهندي واكثر من 80 كغ من الكوكايين حجزتها الديوانة..

كشف الناطق الرقمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري في تصريح لـ”وات” ان الديوانة التونسية تمكنت خلال الأشهر 11 الأخيرة من سنة 2025 من تحقيق نتائج هامة تبرز في حجز بضائع مختلفة خاصة الاستهلاكية بقيمة تتجاوز 250 مليون دينار ومن تنفيذ عمليات نوعية تمثلت في احباط عمليات تهريب بمختلف المعابر واخرها بمعبر راس جدير يوم امس بحجز عملة صعبة تقدر ب2،8 مليون دينار وحوالي 14 كغ من الذهب .

وتابع انه تم خلال نفس الفترة حجز اكثر من 13 مليون حبة مخدرة واكثر من 760 كغ من القنب الهندي و اكثر من 80 كغ من الكوكايين وكميات هامة الذهب .