عاجل/ انفجار قارورة غاز داخل “تاكسي”..وهذه حصيلة الاصابات..

شهدت منطقة الزهرة التابعة لمعتمدية المهدية حادثة اندلاع النيران في سيارة تاكسي فردي بعد انفجار قارورة غاز منزلي داخلها، مما أسفر عن إصابة طفليْن بحروق واشتعال سيارة التاكسي باكملها، وفق ما اوردته اذاعة الجوهرة أف أم، اليوم السبت.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية على الفور حيث تم إخماد النيران ونقل الطفلين الى المستشفي الجامعي الطاهر صفر بالمهدية لإسعافهم. وطالب المواطنين السلط الجهوية والوحدات الأمنية “بتشديد الرقابة على سيارات التاكسي التي تستعمل قوارير الغاز المنزلي وتنفيذ القانون خاصة وأنها تنقل على متنها أرواح بشرية”.