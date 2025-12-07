عاجل/ انقلاب عسكري في هذه الدولة واقالة الرئيس..

انقطاع الكهرباء بمناطق مختلفة من هذه الولاية غدا الأحد..#خبر_عاجل

2025/12/07 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن جنود في بنين، اليوم الأحد، عبر التلفزيون العام إقالة الرئيس باتريس تالون من مهامه وحل الحكومة، والاستيلاء على السلطة في الدولة الواقعة في جنوب الصحراء والمطلة على المحيط الأطلسي.

وقالت أوساط تالون إن رئيس بنين بأمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع.

ورئيس بنين باتريس تالون وهو رجل أعمال وسياسي يتولى المنصب منذ 6 أفريل 2016.

ووفقا لتقارير، كان يفترض أن يتنحى تالون في أفريل المقبل بعد بقائه 10 سنوات في السلطة.

ويأتي هذا “الانقلاب” بعد أيام قليلة على انقلاب وقع في غينيا بيساو، عندما أعلن ضابط بالجيش عزل الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر، وفقاً لرويترز.

