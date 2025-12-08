قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 6 شبان فلسطينيين بالضفة الغربية..#خبر_عاجل

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم، 6 شبان فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مدينة نابلس بعد أن اقتحمت المدينة فجرا، وداهمت عدة أحياء فيها، كما اعتقلت شابا من مدينة الخليل عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في حي واد الهريه بالمدينة.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت أمر وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات السكان وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين، عقب اقتحامها قرية الرشايدة، وبلدة زعترة.

ومن جهة أخرى، أصيب شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع العنصري في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قِبل قوات الاحتلال الصهيوني تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.