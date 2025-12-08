مفزع/ أكثر من 15 ألف قضيّة في إطار مُكافحة التهريب..وهذه التفاصيل..

اكد الناطق الرّسمي باسم الإدارة العامّة للدّيوانة، العميد شكري الجبري، اليوم الإثنين 08 ديسمبر 2025، رفع 15535 قضيّة في إطار مُكافحة التهريب، وذلك إلى غاية موفى شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح الجبري في تصريح للإذاعة الوطنية أنه تم حجز كميات كبيرة من المواد المهربة منها 345 ألف خرطوشة سجائر و151 ألف لتر من البنزين و359 طنا من المواد الغذائية و156 ألفا من قطع غيار السيارات و429 ألف قطعة من مواد التجميل.

هذا ودعا الجبري التونسيين إلى معاضدة مجهودات الديوانة في حماية الاقتصاد الوطني من خلال مدهم بالمعلومات ومقاطعة البضائع مجهولة المصدر