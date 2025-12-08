292 مخالفة اقتصادية خلال شهر بهذه الولاية..

بلغ عدد المخالفات الاقتصادية المسجّلة بولاية سيدي بوزيد ، خلال شهر نوفمبر الماضي، 292 مخالفة تولى رفعها 111 فريق مراقبة تابع للإدارة الجهوية للتجارة إثر 2564 زيارة ميدانية إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل بمختلف مناطق الجهة، حسب المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سفيان زيد.

وأوضح زيد، في تصريح لوكالة “وات”، أنّ المخالفات شملت بالخصوص قطاع الخضر والغلال بـ93 مخالفة، والمواد الغذائية بـ98 مخالفة، والدواجن والبيض بـ24 مخالفة، والملابس بـ16 مخالفة، والمطاعم والمقاهي بـ9 مخالفات، والمخابز والمرطبات بـ5 مخالفات، واللحوم بـ7 مخالفات.

وتعلقت أغلب المخالفات بالبيع بأسعار غير قانونية (17 مخالفة)، والزيادة غير قانونية في الأسعار (50 مخالفة)، وعدم إشهار الأسعار (115 مخالفة)، وغياب الفوترة (74 مخالفة)، والميترولوجيا (23 مخالفة)، وإخفاء بضاعة (9 مخالفات)، والإخلال بتراتيب الدعم (3 مخالفات)، وفق نفس المصدر.