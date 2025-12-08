العثور على جثة رضيع حديث الولادة..إيقاف الجدة ووضع الأم تحت الحراسة المشددة بالمستشفى..

عاجل/ بعد جريمة المنيهلة: شاب اخر يقتل خاله دهسا بالسيارة..

شهدت ولاية نابل مساء امس حادثة أليمة، بعد العثور على رضيع حديث الولادة مفارقًا للحياة داخل منزل عائلته.

وقد باشرت الوحدات الأمنية تحقيقًا عاجلًا انتهى بإيقاف الفتاة التي وضعت المولود ووالدتها على ذمّة الأبحاث.

وتفيد المعطيات الأولية بأن الشابة في العشرينات نُقلت إلى مستشفى محمد التلاتلي بدعوى نزيف حاد، قبل أن يكشف الفحص الطبي أنها وضعت مولودا في المنزل، وأن الحبل السري قُطع بواسطة آلة حادة. وقد أثار عدم إعلام عائلتها بوجود الرضيع شكوك الإطار الطبي، ما استوجب إشعار الأمن.

وبتعليمات من النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالجدة لمواصلة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة الرضيع.

كما تم وضع الأم تحت الرعاية الطبية بالمستشفى، مع وضعها تحت الحراسة الأمنية المشددة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية، وفق ما أوردته اذاعة اي اف ام .

