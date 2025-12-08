عاجل/ تسمّم جماعي لركاب طائرة متوجّهة من الصين إلى روسيا



أفاد موقع “شوت بروفيركا” الروسي بحدوث تسمم جماعي لركاب طائرة متوجهة من شنغهاي إلى موسكو، حيث شعر الركاب بالغثيان بعد تناول الغداء.

وأضاف الموقع أن الحادث وقع على متن رحلة شركة الطيران China Eastern يوم الأحد الماضي.

وأشار إلى أنه تم تقديم وجبة الطعام على متن الطائرة بعد حوالي ساعة ونصف من الإقلاع. كطبق رئيسي، قدم مضيفو الطائرة نقانق وأرزا مع صلصة. وأكد الركاب، فإن الأرز الصيني هو بالتحديد ما سبب التسمم.

بدأ السائحون الروس يشعرون بتوعك بعد عدة ساعات من تناول الطعام. وكان لا يزال أمامهم 6 ساعات طيران تقريبا.

و أصيب الركاب بالإسهال والقيء. بعد شكاوى بعض الركاب الذين كانوا في حالة سيئة جدا، تم نقلهم إلى مقصور الدرجة الأولى.

كما ذكر المصابون، لا يزال بعضهم يعاني من الحرارة، ويتعافون في منازلهم.

روسيا اليوم