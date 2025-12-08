عاجل/ حجز 100 كلغ “زطلة” في ميناء حلق الوادي

اشتبه أعوان التفتيش بالديوانة بميناء حلق الوادي في أمر سيارة على متن باخرة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، أمس الأحد، ليتم إخضاعها للتفتيش الدقيق باستعمال “السكانار”، حيث وقع الكشف عن إخفاء كمية مهمة جدّا من المخدرات، بالصندوق الخلفي للسيارة، حيث تمّ حجز حوالي 100 كيلوغرام من الزطلة.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بصاحب السيارة وتعهيد الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن وجهة تلك الكمية الضخمة من المخدرات وعناصر الشبكة التي تقف وراء محاولة تهريبها إلى داخل التراب التونسي، حسبما افادت به موزاييك.