الاتحاد الاوروبي يشدد في سياسة الهجرة..#خبر_عاجل

طفل ينفّذ “براكاج” لسائق “تاكسي” ويحيله على المستشفى..#خبر_عاجل

حالة فوضى إثر تعطّل إنطلاق اختبارات الأسبوع المغلق في هذا المعهد..#خبر_عاجل

عاجل/ “كان” المغرب: هذا موعد الإعلان عن قائمة المنتخب.. ومباراة ودية قبل يوم من السفر

عاجل/ حجز 100 كلغ “زطلة” في ميناء حلق الوادي

2025/12/08 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

اشتبه أعوان التفتيش بالديوانة بميناء حلق الوادي في أمر سيارة على متن باخرة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، أمس الأحد، ليتم إخضاعها للتفتيش الدقيق باستعمال “السكانار”، حيث وقع الكشف عن إخفاء كمية مهمة جدّا من المخدرات، بالصندوق الخلفي للسيارة، حيث تمّ حجز حوالي 100 كيلوغرام من الزطلة.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بصاحب السيارة وتعهيد الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن وجهة تلك الكمية الضخمة من المخدرات وعناصر الشبكة التي تقف وراء محاولة تهريبها إلى داخل التراب التونسي، حسبما افادت به موزاييك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn