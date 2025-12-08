أوّل علاج لتكلّسات الشرايين بالموجات التصادمية في مستشفى شارل نيكول..

نجح الفريق الطبي بقسم أمراض القلب في مستشفى شارل نيكول، اليوم الاثنين، في إجراء أوّل عملية من نوعها في تونس لعلاج تكلّسات الشرايين التاجية باستعمال تقنية الموجات التصادمية داخل الشريان لمريض يبلغ من العمر 58 سنة، كان يعاني من تضيق شديد ومُتكلّس في أحد الشرايين.

وقد تمّ تفتيت التكلسات باستعمال “بالون تفتيت الحصوات داخل الشريان التاجي”، ثم وضع دعامة دوائية لاستعادة تدفّق الدم بشكل طبيعي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

وأشرف على العمليّة الأستاذ حبيب بن أحمد وفريق القسطرة، تحت إشراف الأستاذة ليلى بزداح وبالتنسيق مع الأستاذ أيمن العباسي من الصيدلة السريرية.

وأشارت وزارة الصحة في بلاغها إلى أن هذا النجاح يؤكّد تقدّم تونس في طب القلب التداخلي، ويبرز قدرة الكفاءات الوطنية على استعمال أحدث التقنيات العالمية لعلاج أمراض القلب المعقّدة.