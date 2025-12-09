عاجل/ مصر تحسم الجدل وتكشف حقيقة الترفيع في معلوم التأشيرة..

وزارة الفلاحة تكشف عن وضعية السدود..#خبر_عاجل

2025/12/09 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية، الثلاثاء، بيانا تعلق فيه على انتشار شائعة رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارا إلى 45 دولارا.

قالت الوزارة: “هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر”.

وأضافت: “إن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها”.

وتشدد الوزارة على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة على أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.

وتابعت: “تُهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحرى الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن”.

