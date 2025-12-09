عاجل/ سائق تاكسي يتعرّض لـ”براكاج خطير”..وهذه التفاصيل..

تعرض سائق تاكسي فردي يبلغ من العمر حواليْ 60 سنة إلى عملية “براكاج خطير” في مدينة القيروان، بعد أن اعتدى عليه شاب يبلغ من العمر 18 سنة بالعنف الشديد محاولاً افتكاك سيارته، وفق ما أكده عضو نقابة التاكسي الفردي بالقيروان، إلياس بوعبيدة.

وأوضح بوعبيدة،في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “سائق التاكسي تعرّض إلى إصابات بليغة على مستوى الرّأس وتمّ نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج”، مشيرًا إلى أنّ “وضعيّته النفسية والصحية حرجة”. وأكد بوعبيدة أن “المتضرّر غادر المستشفى وحالته الصحية تستوجب راحة طبيّة لمدّة 3 أشهر على الأقل”، مشيرًا إلى أنّ “المتضرّر متزوّج ولديه أطفال”.

ولفت بوعبيدة إلى أنّ “الوحدات الأمنية تمكّنت من القبض على المعتدي بعد رصده في محيط المستشفى”، مشدّدًا على أنّ “عمليات البراكاج ضد سواق التاكسي أصبحت متكررة في الجهة خلال السنوات الأخيرة”. وأكد أن “المعتدي حاول تضليل الأمن بادعاء تعرضه بدوره للعنف، غير أن كاميرات المستشفى والأبحاث كشفت حقيقة الواقعة”. ودعا بوعبيدة إلى السلطات إلى التّدخّل للحد من انتشار المخدرات التي تساهم في مثل هذه الحوادث، وتشديد الرقابة لمواجهة هذه الاعتداءات التي باتت تمثل تهديدا يوميًا للعاملين في قطاع التاكسي وللسلامة العامة”.