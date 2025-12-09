وفاة هذا السفير..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الإثنين 8 ديسمبر 2025 وفاة سفير روسيا لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا (70 سنة) الذي يشغل منصبه منذ أكثر من 10 أعوام بصورة مفاجئة.

وأعربت الخارجية الروسية في بيان عن بالغ الأسف لوفاة ماتسيغورا، والذي يتحدث اللغة الكورية بينما لم تقدم الخارجية الروسية تفاصيل عن سبب الوفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ بداية مسيرته المهنية في أواخر سبعينيات القرن الماضي عمل ماتسيغورا على تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين كوريا الشمالية والاتحاد السوفياتي، ثم روسيا لاحقاً، مضيفاً أنه “في ظل قيادته الحكيمة والحساسة تدرجت أجيال عدة من الدبلوماسيين والمتخصصين في الشؤون الكورية”.

وشغل ماتسيغورا منصب سفير روسيا لدى بيونغ يانغ منذ عام 2014، وأكدت الخارجية الروسية أنه كان “قوة دافعة وراء العمل الشاق على مدى أعوام”، والذي أدى إلى “مستوى العلاقات الحالي غير المسبوق” بين روسيا وكوريا الشمالية، بينما تشهد الدولتان حالياً تقارباً دبلوماسياً وعسكرياً واقتصادياً سريعاً.