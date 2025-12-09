عاجل/ عمادة الأطباء تقاضي برنامج تلفزي..وهذا هو السبب..

أعلن المجلس الوطني لعمادة الاطباء أنه سيتقدم رسميا بشكاية ضد برنامج تلفزي قدم حلقة حول “إمكانية علاج السرطان بالتطبب والتدجيل والحشائش عن طريق شخص لا علاقة له بالطب، و ذلك لما فيه من خطر على صحة المواطن التونسي”.

وأكّدت العمادة الوطنية ان علاج مرض السرطان له أدوية خصوصية و روتوكوليات علاجية توصف من قبل الاطباء المختصين لا غير و التي أثبتت نجاعتها.

وكانت رئيسة هيئة الأطباء التونسيين قد أصدرت بيانا حول ما تم بثّه مساء الأحد على قناة “الحوار التونسي”، من محتويات تروّج للطب التقليدي باعتباره بديلاً أو تعويضاً للطب المبني على الأدلة، في إشارة إلى برنامج ‘الوحش بروماكس’ الذي يقدمه الإعلامي سمير الوافي.

وورد في البيان “إنّ هذا البرنامج وهذه التدخلات التي تقدَّم غالباً دون تأطير علمي أو تنبيه مسبق تُضلّل الجمهور وتُساهم في تبسيط ممارسات غير مثبتة علمياً، وقد تؤدي إلى تأخير تشخيص أو علاج حالات مرضية خطيرة”.

وأضافت عمادة الأطباء “ما تمّ ترويجه يتعارض مع المبادئ الأساسية للطب المبني على البيانات العلمية، ومع الالتزامات الأخلاقية المنصوص عليها في مدوّنة أخلاقيات مهنة الطب، وخاصة المواد المتعلقة بحماية الجمهور ومكافحة الشعوذة”.