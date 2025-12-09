ولية تعتدي بالعنف على معلمة حامل..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

تعرضت معلمة بالمدرسة الابتدائية الداموس بمعتمدية منزل تميم من ولاية نابل يوم أمس، الى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي من قبل ولية اقتحمت المدرسة وقامت بالتهجم على المعلمة.

ووفق ما أكدته الكاتبة العامة للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بمنزل تميم فضيلة بن صالح في تصريح لاذاعة الديوان أف أم فان المعتدى عليها حامل وقد أُصيبت بحالة اغماء مما استوجب نقلها الى المستشفى الجهوي بمنزل تميم لتلقي الاسعافات اللازمة، وطالبت بضرورة تجريم الاعتداءات على المربين والتي تسارعت وتيرتها في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى انه تم رفع شكاية بالولية.

وأدانت النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بمنزل تميم في بيان لها هذا الاعتداء على زميلتهم، وعبرت عن تضامنها مع كافة المربين بالمدرسة المذكورة ودعت المندوبية الجهوية للتربية بنابل ووزارة الاشراف الى صون كرامة المربين ضد الانتهاكات والاعتداءات المتكررة على منظوريها.