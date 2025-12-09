استعدادا للتقلبات المناخية المُنتظرة والأمطار: والي أريانة يسدي هذه التعليمات..#خبر_عاجل

في إطار مواصلة الإستعداد لموسم الأمطار و التقلبات المناخية المُنتظرة ، إلتأمت صباح اليوم الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 بمقر الولاية تحت إشراف والـي الجهة الوليـد صنديـد جلسة عمـل اللجنـة الجهويـة لمجابهة الكوارث و تنظيم النجدة بأريانة بحضور السادة : المعتمد الأول ، المدير الجهوي للحماية المدنية و مدير إقليم الحرس الوطني بأريانة ، خُصصت للنظر في متابعة الإستعدادات الجهوية في مجال التوقي و النجدة و الإنقاذ و لإتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة موجة البرد .

حيث تولت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة تقديم عرضا تضمن تقييم الوضعية الحالية للنقاط الزرقاء بالجهة ، و التنصيص على أهم النقاط التي لا تزال تستوجب التدخل العاجل و تقديم جملة من المقترحات في علاقة بحسن الإستعداد .

و بعد النقاش دعا الوالي جميع الأطراف المتدخلة لمـزيد العمل الإستبـاقي و حُسن الإستعداد و التنسيق المُحكم لضمان الجاهزية الـلازمة و ذلك مـن خـلال :

– التسريع بالتدخل في بقية النقاط الزرقاء و المحافظة على إستمرارية التدخل و المتابعة .

– مواصلة التعهد بجهر و تنظيف القنوات و مجاري المياه و الأودية و نقاط تجميع المياه و التنفيذ الفوري للتدخلات المستوجبة .

– توفير و تحيين الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان جاهزيتها و تسخيرها على ذمة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة و النظر في إمكانية تسخير بعض الإمكانيات المادية من طرف الخواص .

– مزيد تفعيل عمل اللجان المحلية و الحرص على التنسيق و التواصل بين مختلف المتدخلين .

– المتابعة المستمرة للأشغال و الحرص على إستكمالها في أقرب الآجال .

– إتخاذ كافة التدابير المستوجبة بالنسبة للبنايات الآيلة للسقوط .

– متابعة وضعية التزود و الأسعار و التدخل لتوفير الكميات الضرورية من كافة المواد و خاصة منها الأساسية .

– تشديد المراقبة على مسالك التوزيع لمقاومة الإحتكار و خاصة بالنسبة للمواد الطاقية و التصدي للسلوكيات المخالفة للقانون .

– المساهمة المشتركة في إنجاح برنامج المد التضامني و تدعيم اللجنة الجهوية للتضامن الإجتماعي .

– مزيد الإحاطة بالعائلات المعوّزة و محدودة الدخل من خلال التسريع في توجيه المساعدات المخصصة لفائدتهم للتوقي من موجة البرد .

مشدّدا في ختام الجلسة على إيلاء النقاط سالفة الذكر العناية اللازمة و المتابعة الدورية و تحميل المسؤولية عن كل تقصير .

واكب أشغال الجلسة السيدات و السادة : معتمدتي مركز الولاية ، المعتمدين ، ممثلي المصالح الأمنية ، أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث و تنظيم النجدة بأريانة ، رئيسة دائرة الشؤون السياسية بالولاية و رئيس الدائرة الفرعية .