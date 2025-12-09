عاجل/ هذا ما تقرّر ضد عناصر شبكة دولية لتهريب المخدرات تنشط بالعاصمة

أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 5 أشخاص من أجل تهم تتعلّق بالانخراط في شبكة دولية لترويج المخدرات وتبييض الأموال، إثر حجز حوالي 40 كيلوغراما من الكوكايين و50 كيلوغراما من الزطلة وعشرات الآلاف من حبات “أكستازي”، ومبالغ مالية كبيرة بحوزة عناصر الشبكة الدولية.

وكان أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني، تمكنوا الأسبوع قبل الماضي من تفكيك شبكة دولية خطيرة لترويج المخدرات تنشط بين تونس وإحدى الدول الأوروبية، حيث تمّ تنفيذ سلسلة مداهمات بضاحية المرسى شمال العاصمة وإحدى مدن الساحل، مما أسفر عن إيقاف خمسة من عناصر الشبكة أحدهم مطلوب لدى قضاء دولة أوروبية.

ومكّنت سلسلة المداهمات من حجز أكثر من 38 كيلوغراما من الكوكايين وخمسين كيلوغرام من الزطلة ومبلغ مالي قدره أكثر من 125 ألف دينار و25 ألف حبة “أكستازي”، وثلاث سيارات فاخرة وتمّ إدراج سبعة من عناصر الشبكة في التفتيش باعتبار وأنّ جلهم متواجدون خارج التراب التونسي، حسبما افادت به اذاعة موزاييك.