فتح باب الترشح لبعثة الحج: الشروط والاجراءات..#خبر_عاجل

أصدرت وزارة الشؤون الدينيّة الثلاثاء 09 ديسمبر 2025، بلاغا أعلمت فيه الوعاظ والإداريين (جميع الأسلاك) والأئمة الخطباء الراغبين في المشاركة في بعثة وزارة الشؤون الدينية للحـج لموسم 1447ه/2026م، أنّهم مدعوون لســـحب مطبوعة الترشــح من الموقع الرسمي للوزارة www.affaires-religieuses.tn وتعميرها بدقة ثم إيداعها بمكاتب الضبط بالإدارات الجهوية للشؤون الدينية التابعين لها ترابيا.

واشارت إلى أنه بالنسبة للوعاظ والإداريين العاملين بالإدارة المركزية فيمكنهم إيداع ترشحاتهم بمكتب الضبط المركزي للوزارة، وذلك بداية من يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 على الساعة الثامنة والنصف صباحا (08:30) إلى غاية يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 على الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30).

وشددت الوزارة في ذات البلاغ على أنه يجب أن تتوفر في جميع المترشحين الشروط التالية:

– ألا يتجاوز سنهم 62 سنة في تاريخ 27 ماي 2026.

– أن يتمتعوا بالاستطاعة البدنية لأداء المهام الموكولة إليهم بالبقاع المقدسة.

– أن يكون ملفهم الإداري خاليا من العقوبات الإدارية من الدرجة الثانية.

أن يكونوا في حالة مباشرة فعلية.

وبالنسبة للوعاظ والأئمة الخطباء إضافة إلى ما سبق يجب أن يتوفر فيهم ما يلي:

– التمكّن من أحكام الحج.

– إجادة الخطابة والدعاء.

وبالنسبة للأئمة الخطباء يجب أن يتمتعوا بأقدمية لا تقل عن سنتين في خطة إمام خطيب.

2- الوثائق المطلوبة:

– استمارة الترشح تسحب من موقع الوزارة.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

– وبالنسبة للأئمة الخطباء نسخة من قرار التكليف.

3- كيفية اختيار المترشحين:

في مرحلة أولى تتولى الإدارات الجهوية للشؤون الدينية:

– فرز ملفات المترشحين والتحقق من توفر الشروط المطلوبة.

– إجراء قرعة يشرف عليها المدير الجهوي للشؤون الدينية بكل ولاية وبحضور المترشحين لاختيار واعظين وواعظة وإداري وإمامين خطيبين وتوجيه ملفاتهم إلى وزارة الشؤون الدينية في أجل أقصاه 16 ديسمبر2025.

في مرحلة ثانية إجراء الاختبارات بمقر وزارة الشؤون الدينية بداية من يوم 18 ديسمبر 2025 ثم يقع الإعلان عن النتائج.

وبالنسبة للوعاظ والإداريين بالإدارة المركزية سيتم فرز ملفاتهم ودعوتهم لإجراء الاختبارات في الآجال المذكورة.

رابط تحميل استمارة الترشّح:

http://www.affaires-religieuses.gov.tn/…/Formulaire