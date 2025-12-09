ترشيح الفيلم التونسي “صوت هند رجب” لجائزة الغولدن غلوب

تم الإعلان عن ترشيح فيلم صوت هند رجب للمخرجة التونسية كوثر بن هنية للمنافسة على جوائز غولدن غلوب الـ83، والتي ستُقام في 11 جانفي 2026.

ويمثل فيلم صوت هند رجب تونس رسميًا في الدورة الـ98 من جوائز الأوسكار في مارس 2026، بعد أن حصل على جائزة لجنة التحكيم الكبرى (الأسد الفضي) في مهرجان البندقية السينمائي الـ82.

والفيلم عمل درامي يمزج بين الأسلوب الروائي والتوثيقي، مستندًا إلى أحداث واقعية مؤلمة.

ويحكي الفيلم قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر ست سنوات، والتي وجدت نفسها محاصرة في سيارة تحت القصف في غزة بعد أن فقدت عائلتها.

وخلال تلك اللحظات، أجرت هند اتصالًا بخدمات الطوارئ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني طالبة النجدة، فيما كانت فرق الإنقاذ تحاول تأمين ممر آمن للوصول إليها. باستخدام التسجيل الصوتي الحقيقي للمكالمة، يقدّم الفيلم حضورًا سينمائيًا مؤثرًا يسلّط الضوء على الصمت والخوف والانتظار، ويحوّل صوت الطفلة إلى رمز للبراءة في مواجهة العنف.

ويُذكر أن الفيلم الذي حظي بتصفيق حار استمر 24 دقيقة في نهاية عرضه خلال مهرجان البندقية السينمائي الـ82 في سبتمبر الماضي، وهي أطول تصفيقة في تاريخ المهرجان حتى الآن، كما حظي بدعم إضافي بانضمام أسماء بارزة من هوليوود كمنتجين تنفيذيين، من بينهم براد بيت، خواكين فينيكس، وروني مارا وغيرهم