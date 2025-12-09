كأس العرب: الاردن تقصي مصر من الدور الأول

حالة الطقس هذه الليلة..

فتح باب الترشح لبعثة الحج: الشروط والاجراءات..#خبر_عاجل

عاجل/ هذا ما تقرّر ضد عناصر شبكة دولية لتهريب المخدرات تنشط بالعاصمة

هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال يوسف الميموني ومسؤولين آخرين..#خبر_عاجل

2025/12/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تولى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اعلام رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي ومحامين وخبراء عدليين بقرار ختم البحث والاحالة على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي وصاحب مكتب استشارات قانونية واطار سابق بالبنك العمومي ومحام، مع تحجير السفر على متهمين آخرين محالين بحالة سراح وذلك من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والارشاء والارتشاء واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وغيرها من التهم في علاقة بمعاملات بين البنك العمومي ومؤسسات تابعة لرجل الأعمال يوسف الميموني وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn