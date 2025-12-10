عاجل/ افريقيا تزكّي تونس بالاجماع لرئاسة مجلس المنظمة الدولية للهجرة

حصلت، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، على تزكية بالإجماع من قبل المجموعة الإفريقية لتولّي منصب الرئيس الأول لمجلس المنظمة الدولية للهجرة.

وجاء هذا القرار خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 116 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة، المنعقدة بمركز المؤتمرات في جنيف بين 8 و10 ديسمبر 2025، حيث حظي الترشيح التونسي بدعم كامل دول القارة، في خطوة تعكس تقديرًا للدور الذي تضطلع به تونس داخل الهياكل الأممية وفي مجالات الهجرة والتنقل البشري.

وتُعدّ هذه التزكية محطة بارزة للدبلوماسية التونسية، بما أنها تمنح البلاد فرصة لقيادة واحد من أهم المجالس الدولية المعنية بإدارة قضايا الهجرة على مستوى عالمي.