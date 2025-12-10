حادث مرور مروّع يسفر عن 4 وفيات ويُحيل خامسا على الانعاش..#خبر_عاجل

جد أمس الثلاثاء، حادث مرور بمنطقة عُقْلة شارن من ولاية الكاف، أسفر عن وفاة 4 أشخاص على عين المكان وإصابة شخص خامس أصيل ولاية القصرين، حسبما افاد به المُدير الجهويّ للصّحة بولاية الكاف، الدُّكتور منصف الهواني.

وأوضح الهواني، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، اليوم الأربعاء، ذأنّ “حالة الشاب المصاب (22 سنة) مستقرّة وتمّ نقله إلى قسم الجراحة العامة صباح اليوم، بعد أن قضّى ليلة في الإنعاش”، مشيرًا إلى أنه “يُعني من كسر على مستوى الضلع الخامس والسادس، إضافة إلى بعض الرضوض على مستوى جسمه”.

وأبرز الهواني، أنّ “صورة الحادث تتمثّل في تصادم بين سيّارتيْن خفيفتيْن أسفرت عن وفاة الـ4 أشخاص على عين المكان، وهم رجلان (44 سنة و59 سنة) وامرأتان (من مواليد 43 سنة و53 سنة) أصيلي ولايتيْ الكاف والقصرين”.

ودعا الهواني إلى “توخّي الحذر على مستوى الطرقات وعدم الإفراط في السرعة من أجل تفادي مثل هذه الحوادث الأليمة التي تزهق الأرواح”.