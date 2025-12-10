عاجل/ عميد المحامين: “هناك قضاة يتم اختيارهم لمهام معيّنة وفي محاكم غير موثوقة”

عقدت عمادة المحامين والمنظمة التونسية لحقوق الانسان، ندوة صحفية اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وفي كلمته، اعتبر عميد المحامين بوبكر بالثابت أن حقوق الإنسان في تونس تعيش وضعا صعبا جدا في ظل التضييق على حقوق الدفاع، حسب تعبيره.

وأضاف العميد أن “القضاة يعيّنون بصفة مباشرة من وزارة العدل ويتم اختيارهم لمهام معيّنة وفي محاكم ليست محل ثقة للجميع في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء”.

ولفت العميد إلى وجود جزء من القضايا تكون محل تشهير دون أي حماية للمعنيين بها وجزءا آخر يتم فيه تغييب الصحفيين عن حضور الجلسات حتى لا يتناولها الرأي العام، وفق قوله.