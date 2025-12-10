نقيب الصحفيين: “قد لا نجد صحفيين في المستقبل بقدر ما سنجد أبواقا للسلطة”..#خبر_عاجل

متابعة: الحالة الصحية للمعلّمة الحامل بعد تعرضها لاعتداء من قبل وليّة..#خبر_عاجل

2025/12/10


في إطار إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عقدت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، ندوة صحفية في مقرها، الى جانب الهيئة الوطنية للمحامين والمنظمة التونسية لحقوق الانسان.
وفي كلمته، شدد نقيب الصحفيين زياد دبّار على أن الصحافة التونسية نعيش أخطر مرحلة في تاريخها، قائلا إنه “قد لا نجد صحفيين في المستقبل بقدر ما سنجد أبواقا للسلطة”، وفق تعبيره.
واعتبر زياد دبار أن الحقوق باتت مهدّدة بشكل غير مسبوق في ظل استمرار إيقاف الصحفيين والتضييقات القضائية وامتداد الاعتداء على الحق في النفاذ إلى المعلومة، على حدّ تعبيره.
وأفاد بأن “تواصل سجن الصحفيين ليس مجرد إجراء قضائي وإنما هو رسالة تخويف واضحة لكل صحفي يحاول ممارسة دوره الرقابي”.

