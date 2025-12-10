عاجل/ الـ”كنام” تعلن عن هذا القرار الإستثنائي..



أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) أنه تقرر وبصفة استثنائية تمكين المضمونين الاجتماعيين المسجلين بالمنظومة العلاجية الخاصة من استرجاع مصاريف الأدوية المقتناة من الصيدليات الخاصة بداية من 8 ديسمبر الجاري

وارجع الأسباب إلى القرار الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والمتعلق بإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بداية من يوم 08 ديسمبر 2025.

ودعا الكنام المضمونين الاجتماعيين الذين تعذر عليهم الحصول على الأدوية حسب صيغة الطرف الدافع تقديم بطاقة استرجاع مصاريف علاج معمّرة بكل دقة من قبل المضمون الاجتماعي والصيدلي ومضمنة للوصفة الطبية وفاتورة الخلاص وملصقات الأدوية.

يذكر أن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أكدت، في بيان، تمسكها بقرار مكتبها الوطني القاضي بتعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع لمنظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، وذلك بداية من اليوم الاثنين 8 ديسمبر الجاري.