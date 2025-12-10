تكليف أعوان محلّفين بمتابعة سرقات المياه..#خبر_عاجل

عاجل/ الـ”كنام” تعلن عن هذا القرار الإستثنائي..

عاجل/ الطبوبي حول استقالة بن قدور: “ما عندي حتى استقالة”

عاجل/ إستقالة هذا النقابي البارز من الأمانة العامة لاتحاد الشغل

عاجل/ اليوم: تنفيذ إضراب عام في 13 قطاع.. وهذه نسبة نجاحه

2025/12/10 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


نفذ 13 قطاعًا تابعًا للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، اضرابا عاما عن العمل.
وبلغت نسبة نجاح الاضراب، ما بين 70 و 80 بالمائة، وفق ما احده كاتب عام الجامعة محمد البركاتي.
وقال البركاتي، في تصريح للديوان أف أم، أن تنفيذ الاضراب ياتي للمطالبة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، عقب ما وصفه بانسداد باب التفاوض من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأعراف.
واكد المتحدث، بأن الجامعة وجهت عدة مراسلات الى وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك الى منظمة الأعراف ولكنها لم تتلقى أي رد أو تفاعل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn