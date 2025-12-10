عاجل/ اليوم: تنفيذ إضراب عام في 13 قطاع.. وهذه نسبة نجاحه



نفذ 13 قطاعًا تابعًا للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، اضرابا عاما عن العمل.

وبلغت نسبة نجاح الاضراب، ما بين 70 و 80 بالمائة، وفق ما احده كاتب عام الجامعة محمد البركاتي.

وقال البركاتي، في تصريح للديوان أف أم، أن تنفيذ الاضراب ياتي للمطالبة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، عقب ما وصفه بانسداد باب التفاوض من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأعراف.

واكد المتحدث، بأن الجامعة وجهت عدة مراسلات الى وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك الى منظمة الأعراف ولكنها لم تتلقى أي رد أو تفاعل.