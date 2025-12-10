أرقام ضخمة: الديوانة تكشف عن حصيلة محجوزاتها من المخدرات خلال هذا العام..#خبر_عاجل

تمكنت الديوانة التونسية، منذ بداية العام الجاري 2025، من حجز أكثر من 13 مليون حبة مخدرة، وأكثر من 80 كيلوغرام من الكوكايين وأكثر من 760 كيلوغرام من القنب الهندي، حسبما اكده الناطق الرسمي باسم الديوانة العميد شكري الجبري .

وبيّن العميد في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء، أن هذه الأرقام تضاعفت مقارنة بسنة 2024 حيث تم حجز 33 كيلوغرام من الكوكايين و257 كيلوغرام من القنب الهندي وحوالي مليون ومائة حبة مخدرة.

واعتبر العميد أن هذه المحجوزات كانت نتيجة لعمليات نوعية على غرار عمليات ميناء رادس وميناء حلق الوادي ومطار تونس قرطاج والعملية التي أنجزتها مصالح الحرس الديواني بصفاقس والتي تم فيها حجز أكثر من 43 كيلوغرام من الكوكايين.