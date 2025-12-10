مجلس الصحافة يستنكر الترويج الاعلامي للدّجل والتطبّب العشوائي..#خبر_عاجل



عبّر مجلس الصحافة عن استيائه ممّا وصفه بـ “الانزلاق الخطير” في الممارسة الإعلامية، وانتهاك قواعد الصحافة وأخلاقياتها وتعريض المرضى وعائلاتهم لمخاطر جسيمة إثر بث برنامج تلفزيوني يروّج لعلاجات غير مثبتة للسرطان عبر التطبّب العشوائي والدجل، وفق بلاغ صادر عنه.

وأعرب المجلس عن رفضه لكل أشكال التضليل الإعلامي العلمي والطبي، مؤكداً أن حرية التعبير لا تلغي المسؤولية المهنية والقانونية، وأن حماية الجمهور هي قاعدة أساسية في العمل الإعلامي.

ودعا وسائل الإعلام إلى الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية، وعدم استخدام المنابر لنشر الخرافة أو الوهم أو أي محتوى يضر بالسلامة الصحية للمواطنين.

وشدّد مجلس الصحافة على أن أي ترويج لممارسات علاجية وهمية أو معلومات غير مثبتة علميًا يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الإعلام قائلا إن الخطابات المبنية على الدجل والشعوذة الطبية تضلل المرضى وتدفعهم نحو سلوكيات خاطئة وخطيرة صحيًا.

يذكر أن المجلس الوطني لعمادة الأطباء أعلن أنه سيتقدم رسميا بشكاية ضد البرنامج التلفزي الذي قدم فحوى مفاده امكانية علاج السرطان بالتطبب والتدجيل والحشائش عن طريق شخص لا علاقة له بالطب.