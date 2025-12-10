فيديو رشق قطار بالحجارة: الإطاحة بالمُعتدين وهذا ما تقرّر في شأنهم..#خبر_عاجل

تداول صفحات فيسبوك، مقطع فيديو يوثّق اعتداء 3 قصّر بالحجارة، على القطار القادم من تونس في اتجاه سوسة، ليلة البارحة،وذلك على مستوى حفرة الحبس بحي عمارات صندوق الضمان الاجتماعي سوسة.

وعلى اكثر ذلك سارعت وحدات منطقة الأمن الوطني سوسة المدينة بمباشرة الموضوع وإجراء سلسلة من التحريات الميدانية، ليقع التعرّف على هويّة المعتدين قبل أن يتم مداهمة منازلهم بإذن من النيابة العمومية بسوسة التي تولت الإذن بالاحتفاظ بهم من أجل الإضرار بملك الغير العام.

وقد تسبّبت عمليّة الرشق في تهشيم نافذة بلورية صغيرة بإحدى عربات القطار دون تسجيل أضرار بشرية، حسبما افادت به موزاييك.