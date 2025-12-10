سليانة: نجاح إضراب أعوان المساحات التجارية بنسبة 90 بالمائة

عاجل/ الـ”كنام” تعلن عن هذا القرار الإستثنائي..

بلغت نسبة نجاح إضراب أعوان المساحات التجارية الكبرى بولاية سليانة، اليوم الأربعاء، 90 بالمائة، حيث أغلقت كافة المساحات أبوابها أمام الحرفاء باستثناء مؤسسة واحدة، وفق الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة عبد الستار المناعي.

واعتبر المناعي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الإضراب قانوني وشرعي، ويأتي على خلفية جملة من المطالب المهنية من بينها مراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة والزيادة في الأجور لسنة 2025.

وفي الإطار ذاته، تجمع أعوان المساحات التجارية اليوم أمام إحدى المساحات بمدينة سليانة أين نفذوا وقفة احتجاجية سلمية، ثم توجهوا في مسيرة على الأقدام إلى مقر الاتحاد الجهوي للشغل.

