جلسة بين الجانبين التونسي والصيني لمتابعة مشروع ملعب المنزه

2025/12/10 أهم الأخبار, تونس, رياضة, سياسة


أشرف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، صباح اليوم الأربعاء، على جلسة عمل خُصصت لمتابعة تقدم المراحل الإجرائية الفنية والمالية بين الجانبين التونسي والصيني لإنجاز مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه.
يشار الى أن الجلسة كانت بحضور رئيسة الديوان نرجس بالطيفة والمدير العام للمصالح المشتركة عبد المنعم الشعافي والمدير العام للحي الوطني الرياضي قيس بوزيان وممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والتجهيز والإسكان والاقتصاد والتخطيط وعدد من الإطارات السامية بالوزارة.

