القبض على 3 قصّر رشقوا قطارا بالحجارة..وهذه التفاصيل..

نجح أعوان مركز الأمن الوطني بسوسة الشمالية، معزّزين بالشرطة العدلية بسوسة المدينة ومصلحة النجدة والأمن السريع، من القبض على 3 قصر (من مواليد 2010 و 2011) عمدوا، ليلة أمس، إلى رشق قطار المسافرين القادم من تونس في اتجاه سوسة بالحجارة، تحديدا على مستوى مقطع السكة بحفرة الحبس.

وقد تم اقتيادهم إلى مقر الوحدة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحتفاظ بهم من أجل الاضرار بملك الغير العام، مع العلم انه قد تم تهشيم نافذة بلورية صغيرة باحدى عربات القطار دون تسجيل أضرار بشرية تذكر، وفق ما أفاد به مصدر أمني لاذاعة الجوهرة اف ام.