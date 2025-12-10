حادث مرور مروّع يسفر عن 4 وفيات ويُحيل خامسا على الانعاش..#خبر_عاجل

عاجل/ افريقيا تزكّي تونس بالاجماع لرئاسة مجلس المنظمة الدولية للهجرة

متابعة: الحالة الصحية للمعلّمة الحامل بعد تعرضها لاعتداء من قبل وليّة..#خبر_عاجل

فرنسا تكشف عن دورها في إفشال محاولة الانقلاب في بنين..#خبر_عاجل

القبض على 3 قصّر رشقوا قطارا بالحجارة..وهذه التفاصيل..

2025/12/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

نجح أعوان مركز الأمن الوطني بسوسة الشمالية، معزّزين بالشرطة العدلية بسوسة المدينة ومصلحة النجدة والأمن السريع، من القبض على 3 قصر (من مواليد 2010 و 2011) عمدوا، ليلة أمس، إلى رشق قطار المسافرين القادم من تونس في اتجاه سوسة بالحجارة، تحديدا على مستوى مقطع السكة بحفرة الحبس.
وقد تم اقتيادهم إلى مقر الوحدة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحتفاظ بهم من أجل الاضرار بملك الغير العام، مع العلم انه قد تم تهشيم نافذة بلورية صغيرة باحدى عربات القطار دون تسجيل أضرار بشرية تذكر، وفق ما أفاد به مصدر أمني لاذاعة الجوهرة اف ام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn