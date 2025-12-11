رابطة ابطال اوروبا : يوفنتوس يفوز بصعوبة على بافوس القبرصي 2-صفر

حقق يوفنتوس فوزه الأول على أرضه في مسابقة رابطة أبطال أوروبا هذا الموسم، لكنه اضطر إلى القتال من أجل تحقيق الفوز الذي اشتدت حاجته إليه، ليتغلب على ضيفه بافوس 2-صفر امس الأربعاء بفضل هدفين في الشوط الثاني بواسطة ويستون ماكيني وجوناثان ديفيد.

وكان الفريقان متساويين في النقاط قبل المباراة، وأثبت بافوس أنه أكثر من ند لمنافسه الإيطالي الأكثر شهرة، وذلك لفترات طويلة لكن يوفنتوس حقق انتصارا ثانيا على التوالي لتعزيز آماله الأوروبية.

ويحتل يوفنتوس المركز 17 في الترتيب برصيد تسع نقاط، بينما يحتل بافوس المركز 26 برصيد ست نقاط، حيث تتأهل الفرق الثمانية الأولى إلى مرحلة خروج المغلوب، بينما تخوض الفرق 16 التالية مباريات فاصلة على المراكز الثمانية المتبقية.

وقال لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس لشبكة سكاي “كان الفوز أمرا ضروريا، وبالانتصارات يتم تصحيح الأمور. أنا لست سعيدا وكذلك التشكيلة، كان بإمكاننا وكان ينبغي علينا أن نفعل المزيد”.

وأضاف سباليتي “قمنا بالحد الأدنى، وفي الشوط الأول كانت هناك أيضا مواقف محرجة”.

وتابع “ثم بعد تسجيل الهدف شعرنا براحة أكبر”.