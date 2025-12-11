عاجل/ التفاصيل الكاملة للزيادة في الأجور والنسب..

أكد بدر السماوي المختص و المستشار في الحيطة الاجتماعية ان الفصل 15 من قانون المالية المتعلق بالترفيع في الأجور للموظفين في القطاعين العام والخاص هو اجراء جرت بيه العادة ويتم كل ثلاثة سنوات وبما ان الاطراف االاجتماعية لم تتوصل لاتفاق زيادة في االأجور سنة 2025 رئيس الدولة المسؤول على الحفاظ علت الدولة ووحدتها ارتأى اقرار الزيادة في الاجور.

وبخصوص نسبة الزيادة أوضح المتحدث ان النسب التي وقع تداولها غير صحيحة مشيرا الى ان القانون أقر الزيادة ولكن لم يحدد النسبة بعد وفق تعبيره.

وبين المنحدث في تصريح لاذاعة اكسبراس اف ام ان الحديث عن نسبة موحدة هو أمر خاطئ حيث ان نسبة الزيادة التي تنطبق على الموظفين ليست نفسها التي تطبق على المتقاعدين وهو امر جرت به العادة في الزيادات السابقة كما انها ليست في المطلق بل مرتبطة بنسبة التضخم وبنسبة النمو والمرافق العمومية وفق تعبيره.

وكشف السماوي ان النسب الرسمية هي 4.9 بالمائة نظرا لنسبة التضخم .

تابعوا التفاصيل في الفيديو..