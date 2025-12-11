بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل

بدأ العد التنازلي لحساب الشهور الهجرية قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الدكتور طه رابح، أن غرة شهر رجب 1447هـ فلكياً ستكون يوم الأحد الموافق 21/12/2025م.

وأضاف رابح، أن هلال شهر رجـب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت الموافق 29 من جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 20 ديسمبر (كانون الأول) 2025م (يوم الرؤية).

وأكمل رئيس البحوث الفلكية أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (8 – 14 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 – 26 دقيقة) ما عدا أنقرة بتركيا التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.

واختتم طه رابح أنه بذلك تكون غرة شهر رجب 1447هـ فلكياً يوم الأحد 21 ديسمبر (كانون الأول) 2025م.

ووفقاً لحسابات فلكية سابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدولة الإمارات، فإن موعد شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 2026م، سيكون يوم الخميس 19 فبراير (شباط) 2026. فيما ينتظر التأكيد الرسمي للموعد من خلال الرؤية الشرعية للهلال التي تجرى عادة في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1447 هـ في كل دولة إسلامية.

يذكر أن تحديد بداية شهر رمضان وسائر الأشهر الهجرية يعتمد على التقويم القمري المكون من 12 شهراً.

“العربية.نت”