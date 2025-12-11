هام/ هذا موعد الانتهاء من أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة..#خبر_عاجل

أفاد عُضو المكتب التّنفيذي للجامعة الوطنيّة لمُؤسّسات البناء والأشغال العامّة، عبد الفتّاح براهم، اليوم الخميس، بأنّ “المدخل الجنوبي للعاصمة سيكون جاهزاً في صائفة 2026”.

وأكد براهم، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “نسبة تقدّم أشغال الطريق السيارة تونس-جلمة بلغت إلى حدّ الآن 35%، ومن المؤمل استكمال الأشغال خلال صائفة 2027”. وبخصوص الطريق السيارة الرابطة بين معتمدية بو سالم من ولاية جندوبة والحدود الجزائرية، قال براهم إنّه “تم استكمال الدراسات في هذا الصدد ويتم حاليّاً تجهيز طلب العروض، على أن تنطلق الأشغال السنة المقبلة”.

أما بخصوص تعطّل الأشغال على مستوى المشاريع العموميّة، شدّد براهم على “وجود عدّة عوامل تتسبّب في تعطيل الأشغال على غرار الإشكاليات الإداريّة والعوامل المناخيّة”، مشيرًا إلى أنّ “التحفيزات الجديدة الحاصلة في القطاع ساهمت في تشجيع المقاولين على العمل بجدّ لاستكمال المشاريع في آجالها المحدّدة”.