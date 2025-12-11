عاجل/ القضاء يصدر حكمه ضد الارهابي بلال الشواشي..

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أول أمس، بالسجن مدة 55 سنة، في حق القيادي في ”تنظيم أنصار الشريعة المحظور” و”داعش” الإرهابي بلال الشواشي، وذلك على خلفية سفره الى سوريا والقتال ضمن التنظيمات الإرهابية وفق ملف القضية والابحاث وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.

وتعلقت بالإرهابي الشواشي تهم “الانضمام لتنظيم إرهابي خارج تراب الجمهورية وتلقى تدريبات داخل وخارج تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية”

ويشار إلى أن وزارة الداخلية صنّفت بلال الشواشي المكنى ”بأبو يحي زكريا” والذي كان الناطق الرسمي باسم ما يعرف بـ”السلفية الجهادية في تونس”، ضمن قائمة الإرهابيين سنة 2019″ حيث انضم إلى ”جبهة النصرة” ثم ”تنظيم داعش” الإرهابي بسوريا. كما قرّرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجميد أمواله وموارده الاقتصادية.

وقد ظهر الشواشي في فيديو عقب التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي بتونس في 24 نوفمبر 2016, وهو يهدد التونسيين بمزيد من الأعمال الإرهابية، كما كشفت الأبحاث انه كان الناطق الرسمي باسم ”تنظيم داعش” الارهابي.